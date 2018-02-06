Минобрнауки посчитало сомнительным увольнение профессора в Таганроге после жалобы Медведеву

В Минобрнауки заинтересовались увольнением профессора Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, пожаловавшегося в правительство на низкие зарплаты в вузе

«Мы уведомлены об обращении регионального министерства в региональную трудовую инспекцию с просьбой о проверке и рассчитываем, что в рамках этой проверки будет дана оценка действий руководства техникума и обеспечена защита всех прав педагога, чей трудовой стаж и опыт ставит под сомнение подобный вердикт организации», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Интерфакс».

В пресс-службе добавили, что руководство министерства запросило власти Ростовской области относительно увольнения педагога и «внимательно следит за ситуацией».

Как сообщали Юга.ру, Макаренко был уволен из техникума после обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором пожаловался на отсутствие в регионе индексации зарплат преподавателям.

При этом в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области заявили, что увольнение Макаренко связано не с письмом Медведеву, а с накопившимися дисциплинарными проступками в период его работы в техникуме, отказавшись назвать точную причину.

Совет при президенте РФ по правам человека накануне попросил министра образования и науки Ольгу Васильеву взять ситуацию под личный контроль. По данным СПЧ, Макаренко — заслуженный учитель, почетный работник среднего профессионального образования, лауреат премии губернатора Ростовской области — за 40 лет работы в техникуме не имел ни одного выговора, а в январе 2018 года получил сразу два, что и стало поводом к увольнению. Это правозащитники посчитали подозрительным.