Титов передал Путину список бизнесменов, которые хотят вернуться из Великобритании
Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотят вернуться на родину
Титов сообщил, что некоторые предприниматели, которые скрываются за границей от российского правосудия и чьи дела можно пересмотреть, выразили желание вернуться. Список, в котором более десяти человек, находится у Путина, заявил Титов, решив не раскрывать имена бизнесменов, так как их дела «слишком чувствительны», передает РИА «Новости».
Отмечается, что в списке нет олигархов — в нем обычные бизнесмены, чьи дела суд рассматривает много лет и которые до сих пор не закрыты.
По словам Титова, список окончательно не сформирован, так как обращения от предпринимателей продолжают поступать, передает ТАСС.
Отметим, накануне заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил изданию The Times, что русские олигархи, у которых есть активы в стране, должны будут объяснить происхождение своих средств.
Как сообщали Юга.ру, до 2012 года Борис Титов был гендиректором «Абрау-Дюрсо», но в связи с переходом на должность бизнес-омбудсмена покинул пост руководителя компании и стал председателем совета директоров кубанского предприятия.
В ноябре уполномоченный по защите прав предпринимателей выдвинулся кандидатом в президенты России от «Партии роста».
В конце января Титов был включен в «кремлевский список» Минфина США. В ведомстве пообещали, что за «кремлевским докладом» последуют новые санкции против России.
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