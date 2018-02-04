Титов передал Путину список бизнесменов, которые хотят вернуться из Великобритании

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотят вернуться на родину

Титов сообщил, что некоторые предприниматели, которые скрываются за границей от российского правосудия и чьи дела можно пересмотреть, выразили желание вернуться. Список, в котором более десяти человек, находится у Путина, заявил Титов, решив не раскрывать имена бизнесменов, так как их дела «слишком чувствительны», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в списке нет олигархов — в нем обычные бизнесмены, чьи дела суд рассматривает много лет и которые до сих пор не закрыты.

По словам Титова, список окончательно не сформирован, так как обращения от предпринимателей продолжают поступать, передает ТАСС.

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Отметим, накануне заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил изданию The Times, что русские олигархи, у которых есть активы в стране, должны будут объяснить происхождение своих средств.

Как сообщали Юга.ру, до 2012 года Борис Титов был гендиректором «Абрау-Дюрсо», но в связи с переходом на должность бизнес-омбудсмена покинул пост руководителя компании и стал председателем совета директоров кубанского предприятия.

В ноябре уполномоченный по защите прав предпринимателей выдвинулся кандидатом в президенты России от «Партии роста». 

В конце января Титов был включен в «кремлевский список» Минфина США. В ведомстве пообещали, что за «кремлевским докладом» последуют новые санкции против России.

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