Титов передал Путину список бизнесменов, которые хотят вернуться из Великобритании

Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотят вернуться на родину

Титов сообщил, что некоторые предприниматели, которые скрываются за границей от российского правосудия и чьи дела можно пересмотреть, выразили желание вернуться. Список, в котором более десяти человек, находится у Путина, заявил Титов, решив не раскрывать имена бизнесменов, так как их дела «слишком чувствительны», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в списке нет олигархов — в нем обычные бизнесмены, чьи дела суд рассматривает много лет и которые до сих пор не закрыты.

По словам Титова, список окончательно не сформирован, так как обращения от предпринимателей продолжают поступать, передает ТАСС.