Минфин США пообещал реальные санкции вслед за «кремлевским списком»

«Кремлевский доклад» приведет к новым санкциям против России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин

Эта тема обсуждалась в ходе слушаний в банковском комитете Сената.

Мнучин отметил, что подготовка конкретных санкционных мер одновременно с «кремлевским докладом» не входила в планы и задачи министерства, однако в конечном итоге, по его словам, этот документ приведет к новым реальным санкциям.

Министр не уточнил, будут ли меры применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно, передает «Интерфакс».

По его словам, в рассекреченной части доклада приведены имена высокопоставленных политических деятелей и представителей бизнеса, располагающих активами более чем в $1 млрд.

«Уже проделана значительная работа и мы готовы обсудить с законодателями засекреченную часть доклада. Основываясь на этом, мы будем готовы предпринять дальнейшие шаги. Мы рассмотрим этот вопрос в ходе закрытых слушаний», — цитирует Мнучина ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Минфин США 29 января опубликовал так называемый кремлевский список, в который вошли все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, в том числе из Краснодарского края — Сергей Галицкий и Олег Дерипаска. Всего в списке представлены имена 210 человек.

Само по себе попадание в список не означает, что его фигуранты не подпадают под санкции. Однако список подразумевает, что они могут быть введены в будущем.

Президент России Владимир Путин назвал доклад «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США. Причем, по его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому она пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации, передает РИА Новости.