Путин посетит Ростов 1 февраля

Президент Владимир Путин 1 февраля проведет в Ростове-на-Дону заседание президиума госсовета по вопросу «О развитии промышленного потенциала регионов России»

В ходе поездки президент осмотрит новый международный аэропорт Платов и посетит производственное объединение Ростсельмаш, где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники.

Также в рамках видеоконференции Путин даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с сотрудниками станции, сообщает пресс-служба Кремля.