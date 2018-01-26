Краснодар занял восьмое место в стране по количеству вакансий

Федеральный портал Jobslooker проанализировал рынки труда России и Краснодарского края

По данным на конец января, больше всего вакансий предлагают в Москве — о потребности в сотрудниках заявили свыше 351 тыс. работодателей. На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург с 98 тыс. вакансий. Далее расположились Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Красноярск. Краснодар занял в списке площадки восьмое место: здесь на конец первого месяца года было представлено более 19 тыс. предложений.

Также на портале jobslooker.com представлены рейтинги наиболее востребованных в регионах профессий и категорий. В Краснодарском крае чаще всего поступают запросы на подбор менеджеров, менеджеров по продажам, специалистов, продавцов и консультантов. Также в топ-10 по популярности входят профессии администратора, руководителя, инженера, бухгалтера, представителя. Категориями с наибольшей наполненностью вакансиями стали «Торговля, продажи, закупки», «IT, компьютер, Интернет», «Рабочие специальности, производство», что соответствует общероссийской тенденции. Также в рейтинге — категории «Топ-менеджмент», «Инженеры, технологи, проектировщики», «Логистика, ВЭД, склад», «Бухгалтерия, аудит», «Транспорт, автосервис», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина, фармацевтика».

Вакансии на портале Jobslooker публикуют крупные и небольшие компании, государственные организации, частные лица, рекрутинговые агентства. Соискатели бесплатно получают доступ к структурированному каталогу вакансий. Для подбора оптимальных предложений приготовлены поисковые строки, сортировщики и фильтры. Все сведения постоянно обновляются. Помимо описаний требований к соискателям объявления содержат контакты работодателей, по которым можно сразу записаться на собеседование или выяснить детали возможного сотрудничества.