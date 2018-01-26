Краснодар занял восьмое место в стране по количеству вакансий

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Федеральный портал Jobslooker проанализировал рынки труда России и Краснодарского края

По данным на конец января, больше всего вакансий предлагают в Москве — о потребности в сотрудниках заявили свыше 351 тыс. работодателей. На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург с 98 тыс. вакансий. Далее расположились Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Красноярск. Краснодар занял в списке площадки восьмое место: здесь на конец первого месяца года было представлено более 19 тыс. предложений.

Также на портале jobslooker.com представлены рейтинги наиболее востребованных в регионах профессий и категорий. В Краснодарском крае чаще всего поступают запросы на подбор менеджеров, менеджеров по продажам, специалистов, продавцов и консультантов. Также в топ-10 по популярности входят профессии администратора, руководителя, инженера, бухгалтера, представителя. Категориями с наибольшей наполненностью вакансиями стали «Торговля, продажи, закупки», «IT, компьютер, Интернет», «Рабочие специальности, производство», что соответствует общероссийской тенденции. Также в рейтинге — категории «Топ-менеджмент», «Инженеры, технологи, проектировщики», «Логистика, ВЭД, склад», «Бухгалтерия, аудит», «Транспорт, автосервис», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина, фармацевтика».

Вакансии на портале Jobslooker публикуют крупные и небольшие компании, государственные организации, частные лица, рекрутинговые агентства. Соискатели бесплатно получают доступ к структурированному каталогу вакансий. Для подбора оптимальных предложений приготовлены поисковые строки, сортировщики и фильтры. Все сведения постоянно обновляются. Помимо описаний требований к соискателям объявления содержат контакты работодателей, по которым можно сразу записаться на собеседование или выяснить детали возможного сотрудничества.

Безработица Трудоустройство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Ростов» в большинстве обыграл «Тосно»
Фанатов «Локомотива» попросили не устраивать шествие в Краснодаре и предложили бесплатные автобусы до стадиона
У двух жителей Карачаево-Черкессии нашли 988 граммов конопли
На трассе Ростов — Таганрог 30 апреля временно закроют движение
Новый прокурор Дагестана уволил шестерых сотрудников, не служивших в армии
Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Крым перенесли из-за неисправности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале