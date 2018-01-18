В Краснодаре сломали открытый класс на бульваре

В Краснодаре на бульваре Дальнем вандалы сломали доску в открытом классе

Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам, неизвестные повредили покрытие для рисования мелками. Он отметил, что это единственный подобный класс под открытым небом в парках и скверах города, его открыли меньше месяца назад.

Мэрия обратилась в полицию.