В Краснодаре сломали открытый класс на бульваре

Краснодарский край

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  • © Фото со страницы Владимира Вербицкого, facebook.com/vladimir.verbitskiy

В Краснодаре на бульваре Дальнем вандалы сломали доску в открытом классе

Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам, неизвестные повредили покрытие для рисования мелками. Он отметил, что это единственный подобный класс под открытым небом в парках и скверах города, его открыли меньше месяца назад.

Мэрия обратилась в полицию.

Вандализм Краснодар Полиция
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