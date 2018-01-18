В Краснодаре двое полицейских попали в ДТП на патрульной машине

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре произошла авария с участием служебного автомобиля полиции

По предварительным данным, двое полицейских ехали со включенной сиреной и спецсигналами. В 18:00 на перекрестке улиц Дзержинского и Скобелева патрульная машина столкнулась с Nissan. Сотрудников ДПС доставили в больницу, сообщает ТАСС.

Проводится служебная проверка.

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