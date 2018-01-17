Кадыров назвал информацию о нарушении прав человека в Чечне информационной атакой

Чечня

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  • Рамзан Кадыров © Фото с личной страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте», vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о целях информационных атак на республику

«Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца!» — цитирует Кадырова RT.

По его мнению, с помощью информационных атак недоброжелатели пытаются расколоть чеченское общество. Кадыров отметил, что такой подход сработал «в некогда процветающих странах Ближнего Востока, которые впали в немилость Западу».

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