В Сочи 16 февраля стартует Зимний международный фестиваль искусств

В Сочи с 16 по 25 февраля пройдет XI Зимний международный фестиваль искусств

Среди приглашенных артистов значатся Ольга Кульчинская (сопрано), Валерия Абрамова (скрипка), Констанция фон Гутцейт (виолончель, Германия), Анна Аглатова (сопрано), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Йенс Петер Майнц (виолончель, Германия), Татьяна Самуил (скрипка, Россия-Бельгия), Джован Живкович (марибма, Сербия).

Откроется событие спектаклем «Не покидай свою планету» режиссера Виктора Крамера с участием артистического директора фестиваля Юрия Башмета и Константина Хабенского. 18 февраля состоится выступление Джейны Монхейм из США, вместе с которой на сцену выйдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики Монталбано. 19 февраля зрителям представят спектакль Юрия Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» постановки Академического театра им. Ленсовета. В рамках балетного вечера 20 февраля будет показан спектакль Мауро Бигонцетти «Средиземноморье». 23 февраля в рамках фестиваля состоится мировая премьера постановки «Пиковая дама» режиссера Павла Сафронова в авторской версии Юрия Башмета.

Также фестиваль посетит пекинский Northern Kunqu театр, который покажет древнюю китайскую оперу «Легенда о Нефритовой Заколке». Специальным гостем станет Тбилисский театр марионеток РезоГабриадзе со спектаклями «Рамона» и «Сталинград» на площадке зала «Чайка» на Морском вокзале города. Юрий Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Кроме того, в рамках фестиваля российская публика познакомится с представительницей жанра португальской музыки фаду Терезой Салгуэйро.

В программу также входит гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах «Национальная коллекция». Совместно с симфоническим оркестром «Новая Россия», ансамблем «Россия» и оркестром «Терема» выступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко (баян), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка), Азиза Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ванчидорж (морин хуур, горловое пение), сообщает пресс-служба фестиваля.

По традиции состоятся музыкальная, вокальная, театральная академии, пройдут мастер-классы для молодых композиторов, IV международный конкурс молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое другое.