Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

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  • Виктор Анпилов © Кадр из видео канала «СОВЕТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» на youtube.com, youtube.com/channel/UCdKAZ2paxVyLSKsBcpqiDSg

На 73-м году жизни умер  лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

Об этом сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. По ее словам, 13 января Анпилова разбил обширный инсульт, когда он ехал на встречу Грудинина с доверенными лицами, сообщает RT.

После политика доставили в НИИ им. Склифосовского и он три дня находился в коме.

Анпилов родился в октябре 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края. Он был младшим из шестерых детей в семье гончара. Учился на международном отделении факультета журналистики МГУ. Анпилов считается одним из лидеров гражданских протестов 90-х годов.

Он был одним из создателей движения «Трудовая Россия», возглавлял его исполнительный комитет с 1992 года, потом стал почетным председателем. После распада СССР Анпилов критиковал Бориса Ельцина, во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.

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