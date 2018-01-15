В Северском районе потушили пожар в производственном цеху

В Северском районе 15 января ликвидировали пожар в производственном цеху в станице Григорьевской

Пожар на улице 50 лет ВЛКСМ, 19 потушили в 15:45. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К тушению пожара привлекались 45 человек, 14 единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, пожар в цеху начался в 9:04.