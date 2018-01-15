В Сочи после снегопада объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Сочинский центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей объявил предупреждение по лавиноопасности в горах курорта

Опасность схода лавин сохранится с 15 по 18 января на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

В пресс-службе мэрии Сочи попросили жителей и гостей курорта воздержаться от выхода в горы.

По данным противолавинной службы курорта «Роза Хутор», сейчас в горах Красной Поляны значительная лавиноопасность — 3 из 5. Высота снежного покрова на высоте более 1 тыс. метров превышает 230 см, в том числе 10 см — свежий снег, выпавший минувшей ночью.

«После снегопадов вопрос лавинной опасности всегда поднимается на первые места в рейтинге», — прокомментировали порталу Юга.ру в Краснополянском горном клубе.

В Сочи 15 января ожидается усиление ветра, местами возможны порывы до 17 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, туман.