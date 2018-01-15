В Туапсинском районе у приезжего нашли более 800 капсул с наркотиками

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Во время осмотра транспорта приезжего из Сочи полицейские нашли пакет, в котором лежало более 800 капсул с бежевым порошком. Экспертиза показала, что в капсулах было более 90 граммов синтетического наркотика. Хозяина автомобиля задержали, он сказал, что хранил наркотики для личного употребления, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Наркотики Полиция Сочи Туапсинский район
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