Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Президент России Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
В фильме «Валаам», отрывок из которого опубликовал телеканал «Россия 1», глава государства отметил, что советская власть «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело». Так, в богоборческие годы, когда в стране уничтожали священников и разрушали храмы, создавалась новая религия.
«Коммунистическая идеология очень сродни христианству: свобода, равенство, братство, справедливость — это всё заложено в Священном Писании. А кодекс строителя коммунизма — это сублимация, примитивная выдержка из Библии. Ничего нового не придумали», — считает Путин.
По словам президента, отношение коммунистов к Владимиру Ленину сравнимо с почитанием святых в христианстве, передает RT.
«Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что в христианстве нет такой традиции, — ну как же нет? В Афон поезжайте, посмотрите, там есть мощи святые, да и у нас тоже святые мощи», — резюмировал Путин.
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