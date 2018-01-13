РФС назвал игроков, допинг-пробами которых заинтересовались в ФИФА. Среди них — футболист «Краснодара» и «Кубани»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Опубликовано письмо от Российского футбольного союза (РФС) в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), где приводится список игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА

В таблице приведены 11 имен, включая женщин и иностранцев. В список попали Роман Шишкин («Краснодар»), Владимир Обухов («Кубань»), Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Кейсуке Хонда и Петр Немов.

По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов, сообщает «Чемпионат». 

Допинг РФС ФИФА ФК «Краснодар» ФК «Кубань» Футбол

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РФС назвал игроков, допинг-пробами которых заинтересовались в ФИФА. Среди них — футболист «Краснодара» и «Кубани»
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