РФС назвал игроков, допинг-пробами которых заинтересовались в ФИФА. Среди них — футболист «Краснодара» и «Кубани»
Опубликовано письмо от Российского футбольного союза (РФС) в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), где приводится список игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА
В таблице приведены 11 имен, включая женщин и иностранцев. В список попали Роман Шишкин («Краснодар»), Владимир Обухов («Кубань»), Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов, сообщает «Чемпионат».
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