В горах Сочи День снега отметят массовой эстафетой
21 января в горах Сочи пройдут краевые соревнования в честь всероссийского Дня снега
В рамках мероприятия участники преодолеют полосу препятствий и пройдут эстафету для всей семьи.
«Участники соревнований — родители и их дети, будут преодолевать полосу препятствий и бороться за награды турнира в зимней эстафете, состоящей из метания снежков, гонок на санках и элементов хоккея», — сообщили в минспорта Краснодарского края.
К участию допускаются все желающие при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Праздник состоится вблизи поселка Эсто-Садок на территории курорта «Горки город». Церемония торжественного открытия начнется в 12:30, а награждение участников и церемония закрытия стартуют в 15:30.
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