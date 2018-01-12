МУП «Парки Краснодара»: Кабинку с колеса обозрения никто не крал

Управление краснодарских парков прокомментировало сообщения о том, что с колеса обозрения в «Городском саду» украли кабинку

«Кабинки невозможно украсть, для этого необходимы различные сварочные аппараты. У нас идет косметический ремонт колеса и кабинок. Их по техническим требованиям аккуратно снимают и приводят в порядок: красят, меняют стекла и пластик. Все кабинки на месте, все с ними хорошо», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «Парки Краснодара».

Как сообщали Юга.ру, вечером 11 января в соцсетях появилась информация о том, что с самого большого колеса обозрения в Краснодаре украли кабинку. В полиции эту информацию не подтвердили.