В Краснодаре украли кабинку с колеса обозрения

В Городском саду Краснодара с аттракциона «Колесо обозрения» в ночь на 10 января неизвестные украли кабинку. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Краснодар»

Сообщается, что злоумышленники проникли на территорию охраняемого аттракциона и отпилили одну из кабинок с помощью сварочного оборудования. Затем они распилили конструкцию и вывезли ее за пределы парка.

Администрация Городского сада обратилась в полицию с заявлением о пропаже, сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, проверяются городские пункты приема металлолома.

Работу аттракциона решено было не останавливать, так как отсутствие кабинки не влияет на технику безопасности.

В МУП «Парки Краснодара» порталу Юга.ру пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Колесо обозрения в Городском саду открылось зимой 2014 года. Диаметр аттракциона — 52 метра, всего было установлено 36 кабинок.