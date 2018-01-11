РЖД выплатит 200 тыс. рублей семье подростка, погибшего на железной дороге в Майкопе

Майкопский городской суд Адыгеи обязал ОАО «РЖД» компенсировать матери погибшего на железной дороге подростка моральный вред в размере 200 тыс. рублей

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года на ж/д станции Майкоп 14-летний юноша погиб от удара током.

Школьник вместе со своим приятелем проходил мимо путей. Имея свободный доступ к служебной лестнице, ведущей на вагон-цистерну, мальчик поднялся по ней, попал в зону электромагнитного напряжения и получил смертельный удар электротоком.

Исковое требование о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» компенсации морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, удовлетворено в полном объеме, сообщили в пресс-службе Белореченской транспортной прокуратуры.

Решение суда в законную силу не вступило.