Из-за ремонта виадука в Туапсе изменится схема движения на трассе Джубга — Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Туапсе

На участке транспортной развязки Туапсе — Майкоп — Джубга — Сочи 10 января начался первый этап ремонта виадука

На участке закроют две из четырех полос. Оставшиеся полосы будут использовать для движения транспорта в обоих направлениях. На время работ будет организован съезд с трассы со стороны Сочи в центр Туапсе и на улицу Богдана Хмельницкого, при этом будет перекрыт заезд на трассу в сторону Джубги.

В пресс-службе администрации Туапсе отметили, что в дальнейшем схема движения транспорта может измениться.

Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 6 апреля.

Ремонт дорог Туапсинский район
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