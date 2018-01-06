Жене муфтия Дагестана отказали в регистрации на пост президента РФ

Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, выдвинувшей жену и советника муфтия Дагестана, главного редактора журнала «Ислам» Айну Гамзатову на выборы президента РФ

Такое решение было принято на заседании ЦИК РФ 5 января из-за ряда нарушений, допущенных при выдвижении Гамзатовой.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, при проверке поданных документов было выявлено, что уведомление о проведении собрания по выдвижению кандидата было направлено в комиссию с нарушением установленных сроков. Кроме того, кандидат не представила все необходимые документы, в том числе, справки о крупных расходах на себя и супруга.

«Отсутствие этих документов также является основанием для отказа в регистрации группы избирателей»,- цитирует Шевченко РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру,выдвижение Айны Гамзатовой поддержала инициативная группа численностью 542 человека на собрании в Махачкале 30 декабря.

Гамзатова — журналист, писатель, общественный и религиозный деятель, возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России «Ислам». Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда «Путь».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.