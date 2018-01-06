Нападающий сборной Исландии Сигурдарсон перешел в «Ростов»

Ростовская область

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  • Бьорн Сигурдарсон © Фото из аккаунта twitter.com/rostovfc

ФК «Ростов» подписал 26-летнего форварда «Мольде» и сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона

Контракт рассчитан на 3,5 года с опцией продления еще на год, сообщила пресс-служба ростовского клуба.

В сезоне-2017 в 27 матчах чемпионата Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов, заняв 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. Также на его счету один гол и 9 матчей за сборную Исландии, которая выступит на ЧМ-2018.

«У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова". Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы», — прокомментировал свой переход Сигурдарсон.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

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Нападающий сборной Исландии Сигурдарсон перешел в «Ростов»

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