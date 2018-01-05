Молодежные сборные России по волейболу встретятся в Анапе с командами Франции, Словении и Польши

Матчи второго отборочного тура Чемпионата Европы 2018 по волейболу среди молодежи пройдут 5 и 6 января в Анапе

С 4 по 6 января в поселке Витязево проходит второй отборочный тур Чемпионата Европы по 2018 волейболу. Матчи проводятся в спортивно-учебно-оздоровительном центре «Волей Град».

4 января россиянки разгромили сверстниц из Финляндии со счетом 3:0 (25:7, 25:11, 25:9).

Сегодня, 5 января в 15:00, девушки встретятся с командой Франции. Мужской сборной осталось два матча: 5 января в 17:30 состоится встреча с командой Словении, а 6 января в это же время пройдет матч с Польшей.

6 января начинаются полуфинальные соревнования Первенства России по волейболу среди юношей и девушек 2003–2004 года рождения.