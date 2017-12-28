Гидрометцентр назвал 2017 год рекордно теплым для России за всю историю метеонаблюдений

Вся Россия

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  • © Фото Юга.ру

2017 год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, побив прошлогодний рекорд

Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, метеорологи связывают второй температурный рекорд подряд с глобальным потеплением.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

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Он уточнил, что ситуацию мог изменить декабрь, но средняя температура в уходящем месяце — и особенно потепление во второй половине, отмечавшееся на большей части территории России, поддержали рекордные значения.

Также Вильфанда сообщил, что в январе на всей территории России температура ожидается около нормы и выше нее. На западе европейской части месяц будет особенно теплым, однако Чукотка будет аномальным очагом похолодания, передает «Коммерсантъ»

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