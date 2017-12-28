Гидрометцентр назвал 2017 год рекордно теплым для России за всю историю метеонаблюдений

2017 год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, побив прошлогодний рекорд

Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, метеорологи связывают второй температурный рекорд подряд с глобальным потеплением.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».