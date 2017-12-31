Жену муфтия Дагестана выдвинули кандидатом в президенты России

Инициативная группа граждан выдвинула кандидатом в президенты России главного редактора журнала «Ислам» и жену муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айну Гамзатову

По закону, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом. В Махачкале 30 декабря собралась инициативная группа — 542 человека, которые поддержали выдвижение Айны Гамзатовой. Необходимые для регистрации документы в ЦИК будут направлены до 5 января, сообщает ТАСС.

Гамзатова — журналист, писатель, общественный и религиозный деятель. возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России «Ислам». Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда «Путь».

Как писали Юга.ру, о намерении участвовать в выборах также объявили президент России Владимир Путин, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, журналист Олег Лурье. ЦИК отказал в регистрации Алексею Навальному, Сергею Полонскому и Олегу Лурьев.