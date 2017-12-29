Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан

Президент Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы, направленные на освобождение граждан от земельного налога с участков до шести соток и списание их долгов по имущественным налогам

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации.

Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, чернобыльцы и другие лица. Однако такое уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить ФНС.

Также документ предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию.

Одновременно предлагается списать недоимку по налогам ИП, в том числе утративших такой статус до вступления данного закона в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Закон предусматривает и списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц (адвокатов, нотариусов), накопившихся к 1 января 2017 года.

Напомним, проект о списании долгов физлиц и ИП по состоянию на январь 2015 года в Госдуме поддержали 19 декабря, а Совет Федерации одобрил закон 26 декабря.