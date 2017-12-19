В Госдуме поддержали проект о списании долгов физлиц и ИП по состоянию на январь 2015 года

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о списании недоимки по налогам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Речь идет о задолженности по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц, образовавшимся на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням, которая образовалась с тех пор. Также предлагается признать безнадежными к взысканию и списать долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года.

«Для предпринимателей — то же самое списание по всем налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу», — пояснил «Интерфаксу» замминистра финансов Илья Трунин.

Освободить граждан и предпринимателей от уплаты накопившихся налогов предложил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Он призвал «обратить внимание на некоторые налоги, которые тяжелым бременем на бизнес и граждан ложатся и не отвечают интересам ни самих граждан или бизнеса, ни государства в целом».

«Капремонт, например. Или, скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые и с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы», — сказал Путин.

По его данным, это касается 42 млн физлиц, и общий объем этой задолженности — 41 млрд рублей. Что касается индивидуальных предпринимателей, это 15 млрд рублей и 2,9 млн человек.

«Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — пояснил он.

Источник агентства уточнил, что в случае с физлицами речь может идти о списании задолженности, возникшей по имущественным налогам до 2015 года, по которой срок взыскания истечет в 2018 году.