Путин подписал закон о выплатах при рождении первого ребенка
Президент Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первых детей
Согласно документу , право на выплаты за первенца будут иметь граждане РФ, постоянно проживающие в стране. Финансовую поддержку окажут семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе более чем в 1,5 раза.
Назначать выплаты при рождении первого ребенка будут власти субъектов, при этом они могут передать полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд.
Средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тыс. рублей.
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Напомним, о необходимости перезагрузить политику демографического развития Путин заявил в ноябре.
Как сообщали Юга.ру, также сегодня президент подписал закон, продлевающий программу материнского капитала до 2021 года и предложил запустить программу выдачи ипотечных кредитов семьям, у которых с 2018 года появится второй или третий ребенок.
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