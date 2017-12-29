Путин подписал закон о выплатах при рождении первого ребенка

Президент Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первых детей

Согласно документу , право на выплаты за первенца будут иметь граждане РФ, постоянно проживающие в стране. Финансовую поддержку окажут семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе более чем в 1,5 раза.

Назначать выплаты при рождении первого ребенка будут власти субъектов, при этом они могут передать полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд.

Средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тыс. рублей.