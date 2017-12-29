Путин подписал закон о создании публичного реестра коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в кадровой работе госслужбы будет использоваться государственная информационная система (ГИС)

Документ опубликован 29 декабря официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Нововведение предусматривает создание и размещение в ГИС в интернете реестра лиц, которых уволили в связи с утратой доверия за коррупцию. Сведения о нарушителях будут храниться в этом списке в течение пяти лет либо до отмены решения суда, а также смерти лица, включенного в реестр.

Порядок ведения реестра определит Правительство РФ, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что за последние несколько лет в связи с утратой доверия уволили почти 1,5 тыс. чиновников, совершивших коррупционные преступления.