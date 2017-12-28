В новогоднюю ночь на Кубани будет дождливо
В Краснодарском крае в конце декабря и в ночь на 1 января прогнозируют осадки
«Ближе к концу декабря в край придут несколько фронтальных разделов. Температура воздуха понизится на 3-5 °С, и если 30 декабря в крае будет 9-14 °С, местами до 17 °С, то 31 декабря похолодает до 10-12 °С. При этом пойдет дождь, в горных районах — снег, на Черноморском побережье возможна гроза. В ночь на 1 января ожидается не очень комфортная погода: несмотря на температуру 9-14 °С, будет облачно и пройдут осадки», — рассказал порталу Юга.ру начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.
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В Краснодаре 29 декабря осадков не ожидается, в низинах и у водоемов образуется туман. Днем термометры покажут 11-13 °С. 30 и 31 декабря в краевом центре будут идти дожди. В субботу днем воздух прогреется до 13 °С, в воскресенье будет около 11 °С.
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