В новогоднюю ночь на Кубани будет дождливо

В Краснодарском крае в конце декабря и в ночь на 1 января прогнозируют осадки

«Ближе к концу декабря в край придут несколько фронтальных разделов. Температура воздуха понизится на 3-5 °С, и если 30 декабря в крае будет 9-14 °С, местами до 17 °С, то 31 декабря похолодает до 10-12 °С. При этом пойдет дождь, в горных районах — снег, на Черноморском побережье возможна гроза. В ночь на 1 января ожидается не очень комфортная погода: несмотря на температуру 9-14 °С, будет облачно и пройдут осадки», — рассказал порталу Юга.ру начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.