Краснодарский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова провел детские утренники

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • © Фото пресс-службы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • © Фото пресс-службы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • © Фото пресс-службы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

С 25 по 28 декабря в Краснодарском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова прошли новогодние утренники для детей из реабилитационных центров города, детей работников отрасли торговли и профсоюза «Торговое единство»

Проведение этого мероприятия уже стало традицией — вуз устраивает подобные новогодние утренники уже семь лет.

В этом году для детей подготовили театрализованное представление по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Гости не просто смотрели спектакль, но и играли, танцевали, водили хороводы с героями. Дети принимали участие в конкурсах, рассказывали стихи о зиме и получали новогодние подарки.

Также участников мероприятия с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

РЭУ им. Плеханова
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Краснодарский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова провел детские утренники
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