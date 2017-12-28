Краснодарский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова провел детские утренники
С 25 по 28 декабря в Краснодарском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова прошли новогодние утренники для детей из реабилитационных центров города, детей работников отрасли торговли и профсоюза «Торговое единство»
Проведение этого мероприятия уже стало традицией — вуз устраивает подобные новогодние утренники уже семь лет.
В этом году для детей подготовили театрализованное представление по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Гости не просто смотрели спектакль, но и играли, танцевали, водили хороводы с героями. Дети принимали участие в конкурсах, рассказывали стихи о зиме и получали новогодние подарки.
Также участников мероприятия с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
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