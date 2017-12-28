В горах Сочи спасатели на вертолете эвакуировали двух сноубордистов

В Сочи 27 декабря спасатели оказали помощь сноубордистам

В 14:00 в Южный спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что двое сноубордистов на курорте «Роза Хутор» выехали за пределы трассы и им требуется помощь. Никто из них не пострадал, но спуститься со сложного участка они не могли. Сноубордисты застряли среди скальных отвесов, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Спасатели авылетели к месту происшествия на вертолете. Чтобы потоки воздуха от вертолета не сдвинули снег, сноубордистов подняли на борт на лебедке. Оба молодых человека — жители Москвы. Их транспортировали на базу МЧС в Сочи, а оттуда они ушли самостоятельно.