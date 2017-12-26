Кондратьев: Строительный бизнес Кубани пока не готов к реновации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, почему в регионе не происходит реновация

«Строительный бизнес, который активно включился в этот процесс в Москве, он видит для себя экономику. Здесь, когда мы рассматривали вариант (реновации) в Сочи или Краснодаре, бизнес даже не хочет разговаривать на эту тему, потому что не видит экономики — расселить людей, потом что-то построить», — сказал Кондратьев в интервью региональным СМИ.

При этом, по его словам, застройщики задаются вопросом, кто будет это им компенсировать.

«Краевой бюджет не способен сегодня с такой нагрузкой справиться. У нас сегодня другие приоритеты — строительство детсадов, школ, поликлиник, офисов врачей общей практики, спорткомплексов — на сегодняшний день это является нашим приоритетом. А компенсировать за расселение из хрущевок или старых домов, которые совсем не аварийны — на это денег пока, конечно, нет», — добавил губернатор.