Кондратьев: Строительный бизнес Кубани пока не готов к реновации
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, почему в регионе не происходит реновация
«Строительный бизнес, который активно включился в этот процесс в Москве, он видит для себя экономику. Здесь, когда мы рассматривали вариант (реновации) в Сочи или Краснодаре, бизнес даже не хочет разговаривать на эту тему, потому что не видит экономики — расселить людей, потом что-то построить», — сказал Кондратьев в интервью региональным СМИ.
При этом, по его словам, застройщики задаются вопросом, кто будет это им компенсировать.
«Краевой бюджет не способен сегодня с такой нагрузкой справиться. У нас сегодня другие приоритеты — строительство детсадов, школ, поликлиник, офисов врачей общей практики, спорткомплексов — на сегодняшний день это является нашим приоритетом. А компенсировать за расселение из хрущевок или старых домов, которые совсем не аварийны — на это денег пока, конечно, нет», — добавил губернатор.
Напомним, после принятия закона о реновации жилищного фонда в Москве глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская сообщила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России.
В Москве в программу реновации войдут дома не выше 9 этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов, это 5,2 тыс. домов кроме зданий, представляющих историческую и архитектурную ценность. Около миллиона жителей должны к 2032 году переселить за счет города в новые квартиры.
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