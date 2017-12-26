Находящийся под следствием глава Лабинского района ушел в отставку
Глава Лабинского района Александр Садчиков 25 декабря подал в отставку
Садчиков сообщил о своему уходе на сессии совета депутатов района. Также депутаты утвердили решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Лабинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Исполнять обязанности главы района будет Александр Демченко, который был первым заместителем. Садчиков возглавлял Лабинский район с 2000 года.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в отношении Садчикова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. За преступления по ч. 2 ст. 268 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.
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