Находящийся под следствием глава Лабинского района ушел в отставку

Глава Лабинского района Александр Садчиков 25 декабря подал в отставку

Садчиков сообщил о своему уходе на сессии совета депутатов района. Также депутаты утвердили решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Лабинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Исполнять обязанности главы района будет Александр Демченко, который был первым заместителем. Садчиков возглавлял Лабинский район с 2000 года.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в отношении Садчикова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. За преступления по ч. 2 ст. 268 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.