Находящийся под следствием глава Лабинского района ушел в отставку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Лабинского района

Глава Лабинского района Александр Садчиков 25 декабря подал в отставку

Садчиков сообщил о своему уходе на сессии совета депутатов района. Также депутаты утвердили решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Лабинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Исполнять обязанности главы района будет Александр Демченко, который был первым заместителем. Садчиков возглавлял Лабинский район с 2000 года. 

Как сообщали Юга.ру, в октябре в отношении Садчикова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. За преступления по ч. 2 ст. 268 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Кадровые перестановки Лабинский район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Мутко приостановил выполнение обязанностей главы РФС
Находящийся под следствием глава Лабинского района ушел в отставку
В Краснодаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
В Адыгее устроят дефиле Дедов Морозов
Форвард «Краснодара» Смолов попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca
В Госдуме рассказали, какие подарки депутаты дарят друг другу на Новый год

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале