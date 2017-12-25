В Туапсе начали проверку после смерти пенсионерки при пожаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Туапсе СК начал проверку после гибели женщины во время пожара

Пожар произошел 16 декабря в одной из квартир на улице Звездной. В ней жили 78-летняя пенсионерка, которая не могла самостоятельно передвигаться, и ее внучка с двумя детьми. В ночь на 16 декабря родственница женщины проснулась и увидела пожар в спальне пенсионерки. Огонь охватил всю комнату и женщине не удалось туда зайти.

«Между тем, пожар охватил всю комнату и ей этого сделать не удалось, в связи с чем она выбежала из квартиры, взяв ребенка. Второго ребенка в момент пожара в квартире не было. По предварительным данным, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем. С целью установления причины смерти погибшей женщины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливаются.

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