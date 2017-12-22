Минкомсвязь подготовила методичку для взрослых и детей по повышению медиаграмотности

В Минкомсвязи работают над улучшением медиаграмотности населения и хотят разъяснить, чего не стоит делать в интернете

Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Министерство подготовилосоответствующие методические рекомендации, сообщил он.

Волин отметил, что есть пять основных показателей медиаграмотности. Среди них умение пользоваться интернетом и находить необходимую для себя информацию, умение отличать верифицированные источники информации от неверифицированных. Третье направление — это обучение родителей средствам родительского контроля и умению предупредить детей об опасностях и проблемах, которые содержатся в интернете.

«Четвертое касается и детей и родителей, обучение, что не надо распространять личную информацию о себе в соцсетях в интернете, потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жестами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам», — цитирует Волина РИА Новости.

Пятым пунктом рекомендаций он отметил развитие у граждан здорового скептицизма.

«Правило редактора: сомневайся во всем и проверяй все... Мы, когда в магазин приходим, первым делом мы смотрим срок действия продукции. Вот мы пытаемся обучить население, что прежде, чем вы что- то прочли в интернете, посмотрите, что является источником этого», — приводит словам замглавы Минкомсвязи ТАСС.