Глава Усть-Лабинского района наградил лучших спортсменов и тренеров

В администрации Усть-Лабинского района состоялась церемония награждения лучших спортсменов района и их тренеров

Награды вручил глава муниципального образования Николай Артющенко. Чествовали около 30 человек, достигших высоких результатов в соревнованиях различных уровней. В их числе воспитанники детско-юношеских и среднеобразовательных школ, участники соревнований различного уровня среди взрослых команд, спортсмены с ограниченными возможностями.

«На территории Усть-Лабинского района воспитано много спортсменов, которые достойно представляют район на краевых, международных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, — отметил Н. Артющенко. — Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, составило более 47 тыс. человек, — это 43% от общей численности населения».

Глава поблагодарил спортсменов за вклад в пропаганду здорового образа жизни и успехи на спортивном поприще, сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.