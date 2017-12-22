Краснодарца обманули при продаже биткоинов за 1,5 млн рублей

Житель Краснодара стал пострадавшим в уголовном деле о мошенничестве с биткоинами

Краснодарский бизнесмен в ноябре 2017 года захотел инвестировать в резко растущий биткоин и откликнулся на предложение о продаже криптовалюты, которое «ВКонтакте» опубликовал пользователь Олег Свиридов. Для покупки двух биткоинов краснодарец собрал 1,5 млн рублей и поехал в Санкт-Петербург. Сделка заключалась в том, чтобы во время сделки через компьютер с одного криптовалютного кошелька нужно перечислить на другой биткоины и получить в руки наличные, пишет «Фонтанка».

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Краснодарец вместе с товарищем приехал 7 декабря в аэропорт Пулково. Свиридов позвонил ему, сослался на занятость и сказал, что послал на встречу посредника. Посредник представился Виктором, показал криптовалютный холодный кошелек в виде QR-кода на бумажном носителе. Свиридов во время сделки был на связи, он согласился на нее только после передачи наличности Виктору. Однако тот принимать деньги отказался, опасаясь поддельных купюр, поэтому деньги положили на три его карточки через банкомат. После этого Свиридов сказал, что биткоины начали переводить на счет краснодарца, они поступят туда в течение двух часов. Однако этого не произошло, к Виктору подошел незнакомец и незаметно забрал у него карты и чеки из банкомата. между участниками встречи начался конфликт, в который вмешались сотрудники линейного отдела МВД в Пулково. Краснодарец демонстрировал пустой кошелек. Виктор сознался в передаче карт с деньгами своему знакомому.

Возбудили уголовное дело по ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Посредника задержали, им оказался 42-летний юрист Виктор Кудряшов.

«Для достижения преступного результата подозреваемый назвался представителем неустановленного Олега. Достоверно зная, что биткоин является высокорисковым активом, так как не обеспечен никакими гарантиями со стороны продавца, используя неосведомленность потерпевшего о системе действия пиринговой платежной системы, не являясь владельцем валюты, заключил договор купли-продажи 2 биткоинов, находящихся на кошельке в виде бумажного носителя», — заключило следствие.