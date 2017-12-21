Стали известны главные темы предстоящего инвестфорума в Сочи

На заседании оргкомитета по подготовке Российского инвестиционного форума — 2018 в Сочи обсудили вопросы подготовки мероприятия, а также деловую и культурно-спортивную программы

«Структура деловой программы состоит из трех тематических блоков: "Новая региональная политика: совершенствуя управление", "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" и "Улучшая качество жизни"», — сообщили в фонде «Росконгресс».

В рамках форума состоится заседание с участием председателя правительства Дмитрия Медведева. Премьер также проведет встречу с главами субъектов РФ и встречу с представителями деловых кругов. Пройдет День молодежного предпринимательства. Состоится вручение премии им. А. П. Починка по итогам всероссийского конкурса программ социального развития регионов и Премии развития по итогам национального ежегодного конкурса Внешэкономбанка, учрежденного в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестклимата в России.

На выставке инвестпроектов регионов будут представлены реализуемые или планируемые к реализации проекты из 36 субъектов России.

Российский инвестиционный форум — 2018 пройдет в Сочи 15—16 февраля.