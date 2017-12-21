Американским СМИ — иноагентам запретили приходить на сессии Заксобрания Кубани

Краснодарский край

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  • Законодательное собрание Краснодарского края © Фото Юга.ру

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края запретили американским СМИ — иноагентам присутствовать на своих заседаниях

Решение было принято на очередной сессии ЗСК, инициативу представил депутат от «Единой России» Николай Гриценко.

«Постановлением предлагается установить запрет на посещение Законодательного собрания Краснодарского края представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанными иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — цитирует Гриценко ТАСС.

Депутаты приняли закон единогласно, он вступил в силу со дня его принятия.  

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