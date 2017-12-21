Жителю Ростова-на-Дону дали 11,5 лет за взрыв самодельной гранаты

Суд вынес приговор жителю Ростова-на-Дону, которого обвинили в покушении на убийство

«Приговором суда Эдуарду Шарапову назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей, с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на год», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове 6 апреля на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Социалистической возле лицея № 5 46‑летний мужчина подобрал предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Пострадавшего госпитализировали. Позднее следователи установили мотивы Шарапова, устроившего взрыв. По его словам, с пострадавшим у него были неприязненные отношения на почве ревности в отношении женщины. Вину в преступлении он признал полностью.