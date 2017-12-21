Новороссийск и Керчь стали городами-побратимами

Города-герои Новороссийск и Керчь 20 декабря подписали договор о сотрудничестве

Города будут развивать отношения на основе равноправия, уважения, доверия и партнерства, а также содействовать установлению двусторонних деловых контактов, развитию взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества, передает пресс-служба администрации Новороссийска. Кроме того, города познакомятся с жизнью, историей, культурой и традициями друг друга.

После церемонии подписания договора крымчан пригласили на конное шоу в культурно-туристический комплекс «Россия». 21 декабря делегация из Керчи отправится по памятным местам Новороссийска, возложит цветы к мемориалу «Малая земля» и посетит музей в Абрау-Дюрсо.