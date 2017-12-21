ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Бильбао»
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 21 декабря на выезде сыграл с испанским «Бильбао»
Матч прошел в рамках девятого тура основного раунда Еврокубка и завершился со счетом 69:91 (23:20, 16:22, 18:22, 12:27).
Самым результативным игроком матча стал форвард Крис Бэбб, набравший 21 очко, сообщает RT. По 17 очков добавили Райан Брокхофф и Джо Рэглэнд.
«Локомотив-Кубань» одержал девять побед в девяти поединках Еврокубка и лидирует в таблице группы С.
Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 22 декабря в гостях у пермской «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ.
Yep, 9th in a row for Loko in @EuroCup's Group C:— LOKO Ð›Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²ÐšÑƒÐ±Ð°Ð½ÑŒ (@lokobasket) December 20, 2017
âœ”ï¸���� @lokobasket 9-0
âœ”ï¸���� @bcVilnius 5-4
âœ”ï¸���� @albaberlin 5-4
âœ”ï¸���� @limogescsp 5-4
âŒ���� @CDBILBAOBASKET 2-7
âŒ���� @PartizanBC 1-8 pic.twitter.com/g65crWmdUX
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