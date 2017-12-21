ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Бильбао»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 21 декабря на выезде сыграл с испанским «Бильбао»

Матч прошел в рамках девятого тура основного раунда Еврокубка и завершился со счетом 69:91 (23:20, 16:22, 18:22, 12:27).

Самым результативным игроком матча стал форвард Крис Бэбб, набравший 21 очко, сообщает RT. По 17 очков добавили Райан Брокхофф и Джо Рэглэнд.

«Локомотив-Кубань» одержал девять побед в девяти поединках Еврокубка и лидирует в таблице группы С.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 22 декабря в гостях у пермской «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ.