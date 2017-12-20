Мэрия Краснодара восстановит кровлю горевшей двухэтажки на улице Рашпилевской

Краснодарский край

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  • Горевший дом на улице Рашпилевской, 14 в Краснодаре © Скриншот видео со страницы facebook.com/vladimir.verbitskiy

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря осмотрел жилой дом на улице Рашпилевской, 14, пострадавший от пожара

Как сообщали Юга.ру, в августе в двухэтажном доме произошло возгорание, в итоге пострадали несколько квартир.

Глава города рассказал, как будет решаться вопрос с погорельцами.

«Учитывая, что здание стоит в самом центре Краснодара и силами жильцов выполнить ремонт практически нереально, принято решение, что самые дорогие работы город берет на себя, а именно строительство кровли и ремонт входных групп», — рассказал помощник мэра Владимир Вербицкий в своем фейсбуке.

Ремонтные работы будут финансировать из внебюджетных средств.

«У населения и управляющей компании денег нет именно на восстановление кровли — это дорогостоящие работы. С учетом бедствия предлагаю, чтобы мы объединили усилия и нашли возможности отремонтировать и восстановить кровлю. Самое главное — полностью закрыть периметр. Недопустимо, чтобы в центре города было такое пепелище», — заявил глава Краснодара.

Главе Западного округа Краснодара Александру Кучмину Первышов поручил проконтролировать ход работ.

Владимир Вербицкий Евгений Первышов Капремонт Краснодар Пожары
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