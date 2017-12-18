В Приморско-Ахтарском районе назначили исполняющего обязанности главы

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Максим Бондаренко стал исполняющим обязанности главы Приморско-Ахтарского района

Его представила заместитель директора регионального департамента внутренней политики Галина Москалева. Она отметила большой опыт работы Бондаренко в бизнесе и органах государственной власти.

«Сегодня район занимает не самые высокие позиции социально-экономического развития в рейтинге муниципалитетов Краснодарского края, и я верю, что вместе, объединив усилия, мы сможем изменить ситуацию к лучшему», — цитирует Бондаренко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Конкурс по отбору главы района пройдет 12 января 2018 года, после чего право выбрать главу будет предоставлено депутатам районного совета.

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