Начальники управлений Минюста в Адыгее и Краснодарском крае поменялись местами

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото с сайта minjust.ru

В региональных управлениях Министерства юстиции РФ по Республике Адыгея и Краснодарскому краю сменились начальники

В Адыгее начальником управления стала Ирина Ковалева, которая ранее возглавляла управление Минюста в Краснодарском крае. Ковалева сменила Александра Радченко, который переведен на ее место в кубанское управление Минюста РФ.

Министерство юстиции РФ
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