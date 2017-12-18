Начальники управлений Минюста в Адыгее и Краснодарском крае поменялись местами

В региональных управлениях Министерства юстиции РФ по Республике Адыгея и Краснодарскому краю сменились начальники

В Адыгее начальником управления стала Ирина Ковалева, которая ранее возглавляла управление Минюста в Краснодарском крае. Ковалева сменила Александра Радченко, который переведен на ее место в кубанское управление Минюста РФ.