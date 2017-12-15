Вокруг Ставрополя создадут неприкосновенный «зеленый щит»

Ставрополь стал десятым городом в России, вокруг которого создадут неприкосновенный «зеленый пояс» в 4 тыс. гектаров

Депутаты Ставропольской краевой думы одобрили проект закона «О создании лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя и о его площади» 14 декабря. Согласно документу, «зеленый пояс» будет включать в себя более 240 лесных территорий площадью 4,07 тыс. га.

Инициатива, направленная на повышение эффективности защиты зеленых насаждений, принадлежит представителям краевого отделения Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Отмечается, что депутаты назвали эту тему особенно актуальной для крупных городов, поэтому начать работу решено было именно с краевого центра.

Закон о создании «зеленых поясов» вокруг мегаполисов Госдума приняла в июне 2016 года. Он предусматривает ограничение на вырубку деревьев вокруг городов. Лесопарковый комплекс может быть создан на территориях, где располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к лесам.

Изначально планировалось создание «зеленого щита» только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.