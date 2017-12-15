В Адыгее при пожаре погибли три человека

В результате пожара в одном из домов в станице Ханской возле Майкопа 15 декабря погибли три человека

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее, дом загорелся в 3:15. Пожар распространился на площади 40 кв. метров.

«В результате пожара погибли три человека, травмированных нет. Причину и сумму материального ущерба устанавливают органы дознания», — сообщили в ведомстве.

Среди погибших оказался 56-летний хозяин дома, личности еще двух пока не установлены.