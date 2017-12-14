Экс-мэр Адыгейска назначен новым представителем Адыгеи при главе администрации Краснодарского края

Официальным представителем Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края назначен Нальбий Гатагу, до этого занимавший должность главы Адыгейска

На новом посту он сменил Тимура Трахова, который ранее был назначен официальным представителем Республики Адыгея при президенте Российской Федерации.

В ходе рабочей встречи с Нальбием Гатагу глава Адыгеи обозначил задачи предстоящей работы в новой должности. Мурат Кумпилов указал на необходимость закрепления ранее достигнутых успехов, расширения взаимодействия и придания нового импульса сотрудничеству Адыгеи и Краснодарского края.

«У нас давние дружеские и деловые отношения с краем. Мы плодотворно взаимодействуем по различным направлениям деятельности. Однако есть еще много вопросов, требующих общего решения. Поэтому нужно усилить взаимовыгодное сотрудничество. Важно, чтобы совместные проекты были эффективными и результативными», — подчеркнул Мурат Кумпилов.