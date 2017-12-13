В Ингушетии столкнулись машина скорой помощи и хлебовозка

Ингушетия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Назрани 12 декабря произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля

Авария произошла на трассе около 18:00. По предварительным данным, столкнулись скорая с пациенткой и машина, перевозившая хлеб. Пострадали два человека — пациентка скорой и водитель хлебовозки, сообщает «Интерфакс».

Водитель скорой получил легкие ушибы благодаря подушкам безопасности.

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