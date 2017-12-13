В Ингушетии столкнулись машина скорой помощи и хлебовозка

В Назрани 12 декабря произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля

Авария произошла на трассе около 18:00. По предварительным данным, столкнулись скорая с пациенткой и машина, перевозившая хлеб. Пострадали два человека — пациентка скорой и водитель хлебовозки, сообщает «Интерфакс».

Водитель скорой получил легкие ушибы благодаря подушкам безопасности.